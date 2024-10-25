В «Октябрьском» вслушаются в музыку Чайковского

Когда мы говорим о балетах Чайковского, в первую очередь все представляют прекрасных балерин в белых пачках, чарующие па и романтическую любовь. При таких вводных внимание к музыке зачастую уходит на второй план. Но на симфоническом концерте «Музыка балетов Чайковского», который пройдет 28 октября в БКЗ «Октябрьский», все внимание будет сосредоточено на игре оркестра.

Источник: bkz.ru







«Танец маленьких лебедей», «Венгерский танец (чардаш)» и «Русский танец» из «Лебединого озера», Интродукция, Адажио и Вальс из «Спящей красавицы», «Танец феи Драже», «Вальс цветов», Адажио из «Щелкунчика» и многое другое достойны безраздельного внимания слушателей. В этот вечер они прозвучит в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Максима Алексеева.

Этот музыкальный коллектив известен с 1945 года — он был основан как джаз-оркестр при Ленинградском радиокомитете на следующий же день после Дня Победы. Его исполнения звучали в радиоэфире и на пластинках, а также на «живых» концертах. В дальнейшем коллектив не раз менял названия, пока в ХХI веке не получил имя Губернаторского.