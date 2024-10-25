Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 766мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Почем переобуть машину
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus В «Октябрьском» вслушаются в музыку Чайковского

В «Октябрьском» вслушаются в музыку Чайковского

540
Написать комментарий

Когда мы говорим о балетах Чайковского, в первую очередь все представляют прекрасных балерин в белых пачках, чарующие па и романтическую любовь. При таких вводных внимание к музыке зачастую уходит на второй план. Но на симфоническом концерте «Музыка балетов Чайковского», который пройдет 28 октября в БКЗ «Октябрьский», все внимание будет сосредоточено на игре оркестра.

«Танец маленьких лебедей», «Венгерский танец (чардаш)» и «Русский танец» из «Лебединого озера», Интродукция, Адажио и Вальс из «Спящей красавицы», «Танец феи Драже», «Вальс цветов», Адажио из «Щелкунчика» и многое другое достойны безраздельного внимания слушателей. В этот вечер они прозвучит в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Максима Алексеева.

Этот музыкальный коллектив известен с 1945 года — он был основан как джаз-оркестр при Ленинградском радиокомитете на следующий же день после Дня Победы. Его исполнения звучали в радиоэфире и на пластинках, а также на «живых» концертах. В дальнейшем коллектив не раз менял названия, пока в ХХI веке не получил имя Губернаторского.

Концерт коллектива проводится в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». Начало концерта — в 19:00. 6+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20