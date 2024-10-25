В Янино ввели в эксплуатацию школу на 1 200 учеников

Источник: Предоставлено ГК «КВС»







Служба Госстройнадзора и экспертизы Ленобласти выдала разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на 1 200 мест на Ясной улице в Янино.



Как сообщают в ГК «КВС», здание школы представляет собой блоки переменной высотности — от двух до четырех этажей, с возвышающимися объемами лестничных клеток.



Внутри оборудованы учебные блоки для начальной и основной школы, медицинский блок, столовая, актовый и три спортивных зала, кабинеты для кружковых занятий, библиотека.

