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Строительство В Янино ввели в эксплуатацию школу на 1 200 учеников

В Янино ввели в эксплуатацию школу на 1 200 учеников

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Служба Госстройнадзора и экспертизы Ленобласти выдала разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на 1 200 мест на Ясной улице в Янино.

Как сообщают в ГК «КВС», здание школы представляет собой блоки переменной высотности — от двух до четырех этажей, с возвышающимися объемами лестничных клеток.

Внутри оборудованы учебные блоки для начальной и основной школы, медицинский блок, столовая, актовый и три спортивных зала, кабинеты для кружковых занятий, библиотека.

В ближайшее время застройщик передаст школу на баланс региона.

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