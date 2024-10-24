Через ограждение — и прямо в стену. Иномарка врезалась в дом на Васильевском острове

Как передает читатель, ДТП случилось примерно в 15:00. Машина сбила забор где-то на 10 метров, проехала по газону и врезалась в стенку дома 27 на улице Железноводской. При этом ограждение, по словам собеседника, было достаточно крепким.



Позже к водителю, который сидел в иномарке, впечатанной в стену, подъехал мужчина. Вдвоем они дожидались эвакуатора, который прибыл уже вечером, чтобы забрать автомобиль.



Между тем жильцы пострадавшего дома требуют, чтобы нарушители порядка компенсировали ущерб, который они причинили.



Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП около дома 27 по улице Железноводской пострадавших нет.