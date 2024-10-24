Загадка розового пятна на потолке. Ответ — в петербургской квартире с трупом

Жители одного из домов на Адмиралтейской улице узнали об умершем соседе по запаху и пятну на потолке. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 24 октября.
Днем от одной из жительниц дома на Адмиралтейской улице поступила жалоба на трупный запах из квартиры выше этажом, а в своей ванной женщина заметила розовое пятно на потолке.
Дверь соседской квартиры вскрыли, внутри нашли мертвым хозяина жилища. Признаков насильственной смерти на теле 89-летнего мужчины не обнаружено. Труп направили в морг.
Проверку по факту гибели мужчины проводит Следственный отдел ГСУ СК по Колпинскому району Петербурга.
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