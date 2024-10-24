Загадка розового пятна на потолке. Ответ — в петербургской квартире с трупом

Жители одного из домов на Адмиралтейской улице узнали об умершем соседе по запаху и пятну на потолке. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 24 октября.



Днем от одной из жительниц дома на Адмиралтейской улице поступила жалоба на трупный запах из квартиры выше этажом, а в своей ванной женщина заметила розовое пятно на потолке.