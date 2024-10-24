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Общество «Я взорвал бомбу в Пулково, пока». Петербуржца напугал звонок с сообщением о теракте

«Я взорвал бомбу в Пулково, пока». Петербуржца напугал звонок с сообщением о теракте

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1 комментарий

Ребенок напугал петербуржца телефонным звонком, в котором сообщил о подрыве аэропорта в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 24 октября.

Ребенок набрал незнакомца, чтобы сообщить о том, что он совершил теракт в петербургском аэропорту.

«Я взорвал бомбу в Пулково, пока», — сказал детский голос.

После того как сообщили о тревожном звонке в полицию, выяснилось, что номер телефона принадлежит 46-летней женщине, у которой есть 7-летний сын. Предполагалось, что мальчик и совершил звонок.

Во время выезда на адрес, где проживает семья, стало известно, что первоклассник потерял телефон, с которого поступило сообщение о подрыве Пулково, за день до произошедшего. 23 октября мальчик сообщил матери о том, что потерял кнопочный телефон, когда та забирала его с продленки. Школьник также рассказал о пропаже классному руководителю. По словам ребенка, он не знает, где мог оставить свой телефон.

Уже 24 октября первоклассник сидел на уроке без телефона. Как объясняет мать мальчика, ребенок теряет телефон не в первый раз.

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Ребенок Звонок о теракте Пулково
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Комментарии
1
инкогнитто
22 минуты
ну нашел другой ребенок и побаловался... что теперь всех на уши поднимут?
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