«Выступаем за скорейшее прекращение кровопролитий». Путин — о ситуации в Палестине

На встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом Владимир Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролитий и предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся региона на Ближнем Востоке. Слова президента опубликовали в четверг, 24 октября, на сайте Кремля.



«Принципиальная позиция России имеет последовательный, абсолютно неконъюнктурный характер: мы твёрдо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность», — подчеркнул Владимир Путин.



По словам президента РФ, добиться устойчивого мира в регионе Ближнего Востока можно путем создания независимого Палестинского государства, которое сосуществовало бы с Израилем в мире и безопасности.



«Россия традиционно уделяет проблематике ближневосточного урегулирования особое внимание. В том числе мы работали над этим и в рамках нашего председательства в БРИКС», — добавил Владимир Путин.



Ранее во время августовских переговоров российского президента с лидером Палестины Путин отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой в секторе Газа и делают все, чтобы поддержать палестинцев. К 13 августа Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов.