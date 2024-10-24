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Политика «Выступаем за скорейшее прекращение кровопролитий». Путин — о ситуации в Палестине

«Выступаем за скорейшее прекращение кровопролитий». Путин — о ситуации в Палестине

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7 комментариев

На встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом Владимир Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролитий и предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся региона на Ближнем Востоке. Слова президента опубликовали в четверг, 24 октября, на сайте Кремля.

«Принципиальная позиция России имеет последовательный, абсолютно неконъюнктурный характер: мы твёрдо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента РФ, добиться устойчивого мира в регионе Ближнего Востока можно путем создания независимого Палестинского государства, которое сосуществовало бы с Израилем в мире и безопасности.

«Россия традиционно уделяет проблематике ближневосточного урегулирования особое внимание. В том числе мы работали над этим и в рамках нашего председательства в БРИКС», — добавил Владимир Путин.

Ранее во время августовских переговоров российского президента с лидером Палестины Путин отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой в секторе Газа и делают все, чтобы поддержать палестинцев. К 13 августа Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов.

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Махмуд Аббас Путин Конфликт на ближнем востоке Палестина БРИКС
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Комментарии
7
Рострелли
48 минут
Такое комментировать - только портить.
Эд Хэммет
34 минуты
А мы выступаем за скорейшую ликвидацию террористических организаций.
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