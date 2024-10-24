В Петербурге столетний юбилей отметили две ленинградки, прошедшие ВОВ

Одна из именинниц — ветеран Великой Отечественной войны и МПВО Евстолия Демьяновна Савельева.



«В годы войны юная Евстолия ухаживала за ранеными в госпитале, помогала бойцам писать письма домой. В 1942-м, получив повестку в военкомат, стала бойцом военизированной пожарной команды № 22 Ленинграда. Послевоенную жизнь связала с педагогикой, работая учителем», — рассказывают в пресс-службе МЧС.



В день своего векового юбилея Евстолия Демьяновна получила поздравления от сотрудников петербургского МЧС и главы администрации Выборгского района. Имениннице пожелали крепкого здоровья, долголетия и жизни, полной любви и заботы со стороны родных и близких.



В этот же день свой столетний юбилей отметила коренная ленинградка Ольга Николаевна Сыромятова. Когда началась война, Ольгу Николаевну эвакуировали на Урал. Туда было переведено оборонное предприятие, где трудилась её мать. С 1942 года за станком начала работать и сама Сыромятова.



После окончания блокады семья Ольги Николаевны вернулась в Ленинград. За свой труд во время войны она была удостоена медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». Позже ленинградка стала матерью двоих сыновей, бабушкой двоих внуков и прабабушкой троих правнуков, уточняют в администрации Приморского района.



Сегодня, в день векового юбилея, Ольгу Николаевну поздравили заместители главы администрации Приморского района Елена Красильникова и Евгения Роговцева. Юбилярша была отмечена благодарностью от имени городской администрации и губернатора Александра Беглова за её вклад в развитие родного города. Ей вручили почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.