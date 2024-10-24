Сотрудникам петербургского транспорта повысят зарплаты. Рассказываем — когда и на сколько

Сотрудникам транспортной отрасли Петербурга повысят зарплаты с ноября этого года. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с работниками сферы в Смольном, сообщает пресс-служба администрации города в четверг, 24 октября.

Первое повышение на 10 % следует ждать с 1 ноября этого года. Второе, также на 10 %, — с 1 января 2025 года. Оплата труда вырастет у машинистов, водителей, кондукторов и обслуживающего персонала трех госпредприятий: «Горэлектротранса», «Петербургского метрополитена» и «Пассажиравтотранса».

Ранее «Фонтанка» писала о планах Смольного повысить зарплаты государственным перевозчикам на 10 % с начала 2025 года. Однако бюджетные и коммерческие транспортные предприятия добивались, чтобы сотрудникам повысили оплату труда пораньше, ссылаясь на нехватку кадров. О последних в заявлении Беглова не сообщалось. В их случае придется менять условия контрактов, что технически и юридически сложнее, чем увеличить субсидии ГУПам. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.