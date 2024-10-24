Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

с-з.

 764мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Город Финансы Сотрудникам петербургского транспорта повысят зарплаты. Рассказываем — когда и на сколько

Сотрудникам петербургского транспорта повысят зарплаты. Рассказываем — когда и на сколько

3 292
6 комментариев

Сотрудникам транспортной отрасли Петербурга повысят зарплаты с ноября этого года. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с работниками сферы в Смольном, сообщает пресс-служба администрации города в четверг, 24 октября.

Первое повышение на 10 % следует ждать с 1 ноября этого года. Второе, также на 10 %, — с 1 января 2025 года. Оплата труда вырастет у машинистов, водителей, кондукторов и обслуживающего персонала трех госпредприятий: «Горэлектротранса», «Петербургского метрополитена» и «Пассажиравтотранса».

Ранее «Фонтанка» писала о планах Смольного повысить зарплаты государственным перевозчикам на 10 % с начала 2025 года. Однако бюджетные и коммерческие транспортные предприятия добивались, чтобы сотрудникам повысили оплату труда пораньше, ссылаясь на нехватку кадров. О последних в заявлении Беглова не сообщалось. В их случае придется менять условия контрактов, что технически и юридически сложнее, чем увеличить субсидии ГУПам. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Повышение зарплаты Губернатор Александр Беглов Смольный Работники транспорта
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Отец Родной
1 час
Это всего лишь одного чинушу прищучили на взятке, и сразу бабло на зарплаты нашлось?
olkor90
1 час
Значит проезд опять подорожает
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Новости компаний
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01