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Общество Работа фабрики «Сокол», где производился зефир «Жизель», приостановлена

Работа фабрики «Сокол», где производился зефир «Жизель», приостановлена

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4 комментария

Приостановлена работа кондитерской фабрики «Сокол», производящей зефир «Жизель» и ряд других сладостей, на которые пожаловались покупатели. Об этом 24 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО „Кондитерская фабрика ‚Сокол‘ (ООО „КФС“). <…> Произведен отбор проб готовой продукции и сырья», — уточнили в ведомстве.

Неделю назад директор предприятия Михаил Шамис сообщил, что зефир с мальтитным сиропом временно перестали изготавливать. Это произошло после сообщений о массовых отравлениях.

Сети магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru пока убрали из продажи этот зефир, так как покупатели жаловались на него в соцсетях.

12 октября сеть магазинов «Вкусвилл» направила на внеплановую проверку зефир «Классический». Такое решение было принято, когда клиенты сообщили о появлении у них диареи после лакомства. Несмотря на проверку продукта, «Вкусвилл» заявил, что зефир не может вызывать такой реакции у организма. Зефир «Классический» производился на фабрике «Сокол».

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Комментарии
4
Sonata
1 час
Пофиг, пляшем: (действие II) "Одетые в подвенечные платья, увенчанные цветами… неодолимо прекрасные пляшут вилисы при свете месяца, пляшут тем страстнее и быстрее, чем больше чувствуют, что данный им для пляски час истекает, и они снова должны сойти в свои холодные, как лёд, могилы…"
blackcatwhitecat
1 час
дожили, даже зефиру уже нельзя доверять
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