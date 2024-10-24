Работа фабрики «Сокол», где производился зефир «Жизель», приостановлена

Приостановлена работа кондитерской фабрики «Сокол», производящей зефир «Жизель» и ряд других сладостей, на которые пожаловались покупатели. Об этом 24 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Неделю назад директор предприятия Михаил Шамис сообщил , что зефир с мальтитным сиропом временно перестали изготавливать. Это произошло после сообщений о массовых отравлениях.

Сети магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru пока убрали из продажи этот зефир, так как покупатели жаловались на него в соцсетях.

12 октября сеть магазинов «Вкусвилл» направила на внеплановую проверку зефир «Классический». Такое решение было принято, когда клиенты сообщили о появлении у них диареи после лакомства. Несмотря на проверку продукта, «Вкусвилл» заявил, что зефир не может вызывать такой реакции у организма. Зефир «Классический» производился на фабрике «Сокол».