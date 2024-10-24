Картаполов назвал ошибкой выплаты от Минобороны по несуществующим контрактам. Деньги придется вернуть

По его словам, ответственность за исправление данной ошибки лежит в том числе и на получателе средств. Гражданам необходимо самостоятельно обратиться в банк и перечислить деньги обратно — «потому что их все равно придется вернуть».

«Представьте себе: вы утром просыпаетесь, а у вас сообщение от банка, что вам прислали миллион рублей. Вы что, будете тихо радоваться? <…> Это на 100 процентов техническая ошибка», — подчеркнул Картаполов.