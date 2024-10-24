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Общество Картаполов назвал ошибкой выплаты от Минобороны по несуществующим контрактам. Деньги придется вернуть

Картаполов назвал ошибкой выплаты от Минобороны по несуществующим контрактам. Деньги придется вернуть

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Выплаты от Министерства обороны России по неподписанным контрактам являются технической ошибкой. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, передает RTVI 24 октября.

По его словам, ответственность за исправление данной ошибки лежит в том числе и на получателе средств. Гражданам необходимо самостоятельно обратиться в банк и перечислить деньги обратно — «потому что их все равно придется вернуть».

«Представьте себе: вы утром просыпаетесь, а у вас сообщение от банка, что вам прислали миллион рублей. Вы что, будете тихо радоваться? <…> Это на 100 процентов техническая ошибка», — подчеркнул Картаполов.

В противном случае человек, которому неожиданно поступила выплата, может оказаться под административным или уголовным преследованием за попытку незаконно присвоить эти средства, заключил депутат Госдумы.

Ранее «Фонтанка» писала, что расторгшему контракт на участие в СВО петербуржцу пришлось вернуть положенную единовременную выплату. Речь идет о 100 тыс. рублей. Отметим, что с начала специальной военной операции в Петербурге зарегистрировано только два дела о возмещении необоснованно полученной единовременной материальной помощи.

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