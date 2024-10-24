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Строительство До конца этого года в Пушкинском районе построят детскую поликлинику

До конца этого года в Пушкинском районе построят детскую поликлинику

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В Пушкинском районе до конца этого года закончится строительство детской поликлиники. Передать городу ее должны в марте 2025 года. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», здесь уже закончены монолитные и кровельные работы, устроены перегородки, смонтированы фасады, окна, витражи и системы отопления. Сейчас здесь идут внутренняя отделка, устройство вентиляционных, электрических и слаботочных систем, а также строительство наружных сетей водопровода и канализации.

Современный поликлинический комплекс появится в рамках проекта КОТ «На Царскосельских холмах». На участке площадью 10 тыс. кв. м разместятся детская и взрослая поликлиники. Детская поликлиника рассчитана на 100 и более посещений в смену. Здесь будут одновременно работать несколько педиатров, детский травматолог-ортопед, ЛОР, офтальмолог, уролог. Также в здании предусмотрены комната для кормления детей, прививочный кабинет, кабинет аппаратной диагностики, процедурная и перевязочная.

Разрешение на строительство амбулаторно-поликлинического учреждения для взрослых на 240 пациентов за смену застройщик получил в сентябре. Работы здесь уже начались.

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