До конца этого года в Пушкинском районе построят детскую поликлинику

В Пушкинском районе до конца этого года закончится строительство детской поликлиники. Передать городу ее должны в марте 2025 года. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», здесь уже закончены монолитные и кровельные работы, устроены перегородки, смонтированы фасады, окна, витражи и системы отопления. Сейчас здесь идут внутренняя отделка, устройство вентиляционных, электрических и слаботочных систем, а также строительство наружных сетей водопровода и канализации.



Современный поликлинический комплекс появится в рамках проекта КОТ «На Царскосельских холмах». На участке площадью 10 тыс. кв. м разместятся детская и взрослая поликлиники. Детская поликлиника рассчитана на 100 и более посещений в смену. Здесь будут одновременно работать несколько педиатров, детский травматолог-ортопед, ЛОР, офтальмолог, уролог. Также в здании предусмотрены комната для кормления детей, прививочный кабинет, кабинет аппаратной диагностики, процедурная и перевязочная.

