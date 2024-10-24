В Мурино в 2025 году построят детский сад на 320 мест

В Мурино началось строительство детского сада на 320 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, объект введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.



Садик сможет принять 18 групп для детей от 2 до 7 лет. Помимо групповых ячеек внутри расположатся залы для физкультуры и музыки, помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога, классы для дошкольного обучения, медицинские кабинеты, пищеблок, прачечная, служебные и административные помещения. В каждой из шести групповых ячеек будут своя раздевалка, спальня, буфет и туалетная комната.



На втором и третьем этажах расположатся различные дополнительные помещения: зал для физкультуры, универсальное помещение для кружков, классы для учебных занятий, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный зал. На первом этаже разместят медицинский и пищеблок, административные помещения. В вестибюле центральной входной группы оборудуют помещение охраны и колясочную, также в садике будут лифт и подъемник для маломобильных групп на входе.

