В 2025 году в Приморском районе построят детский сад на 240 детей с бассейном

На Парашютной улице в Приморском районе началось строительство детского сада на 240 детей. Как сообщает холдинг Setl Group, ввести его в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2025 года.



В трехэтажном здании разместятся 10 групп детей от двух до семи лет, для каждой предусмотрен отдельный вход. На первом этаже расположатся групповые помещения для малышей со спальнями и игровыми комнатами, а также медицинский и процедурный кабинеты, бассейн, кухня. На втором этаже будут находиться комнаты для детей 3–5 лет, а на третьем — залы для музыки и спортивных занятий, помещения для кружков и дошкольные группы.

