Предложение нового жилья в Петербурге может снизиться до 3,4 млн кв. м из-за сокращения спроса

Объем спроса на новое жилье в петербургской агломерации к концу этого года он может сократиться до 3,2 млн кв. м, хотя еще в конце 2023 года он составлял 3,7 млн кв. м. Как заявил генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин, на этом фоне объем предложения на рынке может снизиться с 4 млн кв. м до 3,4 млн кв. м.



— При условии сохранения текущих темпов продаж, а также при достаточных лимитах по семейной ипотеке и поддержке спроса инструментами рассрочки по итогам 2024 года объем реализации в Петербурге и Ленобласти может составить порядка 3,2 млн кв. м, — отметил эксперт. — Но при исчерпании лимитов по по семейной ипотеке эта цифра может оказаться ниже — до 3 млн кв. м.



По его словам, в 2021–2023 годах на первичном рынке предложение превышало спрос, особенно существенно в 2021 году, когда в продажу поступило 4,9 млн кв. м, а реализовали 3,6 млн кв. м.

