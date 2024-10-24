Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

с-з.

 763мм 69%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Софийская овощебаза уехала
Пивная экспансия
Промышленный Петербург
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство Предложение нового жилья в Петербурге может снизиться до 3,4 млн кв. м из-за сокращения спроса

Предложение нового жилья в Петербурге может снизиться до 3,4 млн кв. м из-за сокращения спроса

409
3 комментария

Объем спроса на новое жилье в петербургской агломерации к концу этого года он может сократиться до 3,2 млн кв. м, хотя еще в конце 2023 года он составлял 3,7 млн кв. м. Как заявил генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин, на этом фоне объем предложения на рынке может снизиться с 4 млн кв. м до 3,4 млн кв. м.

— При условии сохранения текущих темпов продаж, а также при достаточных лимитах по семейной ипотеке и поддержке спроса инструментами рассрочки по итогам 2024 года объем реализации в Петербурге и Ленобласти может составить порядка 3,2 млн кв. м, — отметил эксперт. — Но при исчерпании лимитов по по семейной ипотеке эта цифра может оказаться ниже — до 3 млн кв. м.

По его словам, в 2021–2023 годах на первичном рынке предложение превышало спрос, особенно существенно в 2021 году, когда в продажу поступило 4,9 млн кв. м, а реализовали 3,6 млн кв. м.

— По итогам девяти месяцев 2024 года образовался разрыв в 20% — спрос 2,5 млн кв. м при вводе новых объектов 2 млн кв. м, — рассказал Пашин. — Это привело к сокращению предложения, а при сохранении этого тренда в Петербурге может возникнуть дефицит.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
282775133
38 минут
А снижать цены для повышения спроса не пробовали?
VKuser174198221
34 минуты
Да и фиг с ним….уже давно неподьемно…
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Новости компаний
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Новости компаний
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00