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Город «Музыка» и «Театр» вернулись в Охтинский центр искусств. Посмотрите, как выглядят восстановленные скульптуры

«Музыка» и «Театр» вернулись в Охтинский центр искусств. Посмотрите, как выглядят восстановленные скульптуры

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На фасад здания Охтинского центра эстетического воспитания вернули скульптуры «Музыка» и «Театр», об этом сообщили в официальном телеграм-канале Красногвардейского района Петербурга в четверг, 24 октября.

Статуи были на реставрации с августа этого года. «Музыку» и «Театр» почистили, а также заменили ржавые части, залатали трещины и добавили крепления. Скульптуры украшают здание детской школы искусств почти 40 лет. 

Помимо этого продолжается реставрация самого здания Охтинского центра. Ремонт, по словам пресс-службы района, выполнен на 75 %. 

«Также идет благоустройство территории у здания, которое будет тематическим — с малыми архитектурными формами и скамейками, навеянными музыкальными образами», — сообщает Красногвардейский район. 

Скульптуры «Музыка» и «Театр» установили на главном фасаде здания Искусств, на уровне второго этажа, в 1987 году. Статуя «Музыка» стоит на фоне органа, а в руках у нее многоствольная флейта. «Театр» представлен на фоне занавеса, держа маски комедии и трагедии.

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