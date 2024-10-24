«Музыка» и «Театр» вернулись в Охтинский центр искусств. Посмотрите, как выглядят восстановленные скульптуры

На фасад здания Охтинского центра эстетического воспитания вернули скульптуры «Музыка» и «Театр», об этом сообщили в официальном телеграм-канале Красногвардейского района Петербурга в четверг, 24 октября.

Статуи были на реставрации с августа этого года. «Музыку» и «Театр» почистили, а также заменили ржавые части, залатали трещины и добавили крепления. Скульптуры украшают здание детской школы искусств почти 40 лет.

Помимо этого продолжается реставрация самого здания Охтинского центра. Ремонт, по словам пресс-службы района, выполнен на 75 %.

«Также идет благоустройство территории у здания, которое будет тематическим — с малыми архитектурными формами и скамейками, навеянными музыкальными образами», — сообщает Красногвардейский район.

Скульптуры «Музыка» и «Театр» установили на главном фасаде здания Искусств, на уровне второго этажа, в 1987 году. Статуя «Музыка» стоит на фоне органа, а в руках у нее многоствольная флейта. «Театр» представлен на фоне занавеса, держа маски комедии и трагедии.