Вы гений или дальше своего носа не видите? Узнайте, ответив на 10 вопросов

Мир слишком интересен, чтобы мы ограничивались знаниями, полученными когда-то в школе, училище или университете. И как раз для тех, кто не прочь узнать кое-что новое, мы и готовим свои познавательные тесты. В них одни могут блеснуть знаниями, а другие — почерпнуть интересные факты обо всём на свете. Как думаете, на чьей стороне вы сегодня?