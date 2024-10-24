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Вы гений или дальше своего носа не видите? Узнайте, ответив на 10 вопросов

Если не справитесь со всеми, так откроете кое-что новое

2 888
4 комментария

Где-то здесь должны храниться знания, осталось только их найти

Мир слишком интересен, чтобы мы ограничивались знаниями, полученными когда-то в школе, училище или университете. И как раз для тех, кто не прочь узнать кое-что новое, мы и готовим свои познавательные тесты. В них одни могут блеснуть знаниями, а другие — почерпнуть интересные факты обо всём на свете. Как думаете, на чьей стороне вы сегодня?

ТЕСТПройден 1166 раз
1 / 10

Почему крысы, хомяки и прочие грызуны бегают в колесе?

  • Это у них в крови

  • Иначе они умрут от скуки

  • Так они разгоняют кровь

  • Им нужно следить за фигурой

2 / 10

С какой стороны замерзают водопады?

  • С верхней

  • С нижней

  • С любой

  • Водопады не замерзают

3 / 10

Почему осенью желтеют и опадают листья деревьев?

  • От холода жизненные соки замерзают

  • От недостатка воды и света

  • Потому что за лето деревья отдают свои силы

  • Листья вообще редко держатся на деревьях дольше пяти месяцев, им нужно обновляться

4 / 10

Почему после еды хочется спать?

  • Это обусловлено эволюцией

  • Потому что организм расслабляется

  • Еда действует как успокоительное

  • Мозгу не хватает крови

5 / 10

Почему пингвины не живут в Арктике?

  • Им не подходит местный климат

  • Они не могут туда добраться

  • Им там нечем питаться

  • Пингвины живут в Арктике

6 / 10

В честь какой породы собак получил свое название хот-дог?

  • Такса

  • Корги

  • Бассет-хаунд

  • Рыжий бретонский бассет

7 / 10

Если человек произошел от обезьяны, то почему современные обезьяны перестали превращаться в людей?

  • Они не перестали

  • На этом эволюция прекратила свое развитие

  • У них нет в этом необходимости

  • Им не понравился результат

8 / 10

Чего боятся филофобы?

  • Они боятся влюбляться

  • Они боятся писать

  • Они боятся читать

  • Они боятся бояться

9 / 10

Почему кошки умываются, а собаки нет?

  • Собаки в принципе нечистоплотные

  • Просто кошкам больше нечем заняться

  • Из-за особенностей охоты

  • Собаки не такие гибкие — им элементарно неудобно

10 / 10

В разных традициях это действие называлось по-разному: рукобитие, заручины, сговор, запой и так далее. Как мы называем его сейчас?

  • Помолвка

  • Сделка купли-продажи

  • Драка

  • Застолье

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Комментарии
4
FedorGr
1 час
"Потому что за лето деревья отдают свои силы" - правильный ответ по тесту. На этом я сдулся.. Хотя сам видел как деревья выстроились в очередь, сложив "свои силы" в ведро и закапывали в канаве до весны. Правда правда.
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