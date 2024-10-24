Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

с-з.

 763мм 69%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Софийская овощебаза уехала
Пивная экспансия
Промышленный Петербург
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Лысый москвич с пистолетом угрожал машинисту после качки в вагоне метро

Лысый москвич с пистолетом угрожал машинисту после качки в вагоне метро

2 760
10 комментариев

Житель столицы попал в переплет после поездки в метро ночью. Перед станцией «Люблино» 43-летнего пассажира якобы укачало в вагоне. В итоге он выскочил на перрон и начал размахивать пистолетом перед кабиной машиниста. По предварительным данным, оружие было игрушечным.

Как рассказала 24 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк, гражданина задержали после сообщения от очевидца. Мужчина с пистолетом имел все признаки алкогольного опьянения и был доставлен в отдел для разбирательства. На опубликованных кадрах москвич объясняет свое поведением тем, разозлился на машиниста из-за болтающегося вагона. Пистолет у задержанного изъяли и отправили на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 119 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Эксперт с дивана.
1 час
Хитман уже не тот )
Cashmare
1 час
то есть даже в москве можно спокойно пронести в метро все что угодно
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00