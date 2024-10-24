Лысый москвич с пистолетом угрожал машинисту после качки в вагоне метро

Житель столицы попал в переплет после поездки в метро ночью. Перед станцией «Люблино» 43-летнего пассажира якобы укачало в вагоне. В итоге он выскочил на перрон и начал размахивать пистолетом перед кабиной машиниста. По предварительным данным, оружие было игрушечным.

Как рассказала 24 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк, гражданина задержали после сообщения от очевидца. Мужчина с пистолетом имел все признаки алкогольного опьянения и был доставлен в отдел для разбирательства. На опубликованных кадрах москвич объясняет свое поведением тем, разозлился на машиниста из-за болтающегося вагона. Пистолет у задержанного изъяли и отправили на экспертизу.

Источник: МВД РФ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 119 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.