Генсек ООН рассказал, как достичь урегулирования текущих конфликтов

Для того, чтобы урегулировать все имеющиеся конфликты в мире, в том числе и на Украине, необходимо следовать Уставу ООН. Такое мнение озвучил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани. Его слова 24 октября цитирует ТАСС.
«Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи», — заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что для решения украинского конфликта, а также других текущих в мире, нужно сохранять приверженность принципам «политической независимости всех государств». Еще, по словам Гутерриша, необходимо обращать внимание на верховенство права и территориальную целостность стран.
Помимо этого Гутерриш сказал, что все страны должны жить «как одна семья». Президент России Владимир Путин, отвечая на эту реплику, заявил, что сейчас так и есть. Однако, по словам российского лидера, «в семьях <…> часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества». «Дело иногда доходит и до драки», — заключил Путин.
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