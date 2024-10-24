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Политика Генсек ООН рассказал, как достичь урегулирования текущих конфликтов

Генсек ООН рассказал, как достичь урегулирования текущих конфликтов

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8 комментариев

Для того, чтобы урегулировать все имеющиеся конфликты в мире, в том числе и на Украине, необходимо следовать Уставу ООН. Такое мнение озвучил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани. Его слова 24 октября цитирует ТАСС.

«Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи», — заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что для решения украинского конфликта, а также других текущих в мире, нужно сохранять приверженность принципам «политической независимости всех государств». Еще, по словам Гутерриша, необходимо обращать внимание на верховенство права и территориальную целостность стран.

Помимо этого Гутерриш сказал, что все страны должны жить «как одна семья». Президент России Владимир Путин, отвечая на эту реплику, заявил, что сейчас так и есть. Однако, по словам российского лидера, «в семьях <…> часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества». «Дело иногда доходит и до драки», — заключил Путин.

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Комментарии
9
280896530
19 минут
И что знает Путин о семье, что так рассуждает? Мы уже поняли его видение семьи. Спасибо, не надо.
Рострелли
9 минут
"по словам Гуттериша, необходимо обращать внимание на верховенство права и территориальную целостность стран." Эх, не видать дедульке Гуттеришу места в совете директоров Роснефти или Газпрома. Зря кормили - поили. Не оправдал.
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