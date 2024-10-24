Генсек ООН рассказал, как достичь урегулирования текущих конфликтов

Для того, чтобы урегулировать все имеющиеся конфликты в мире, в том числе и на Украине, необходимо следовать Уставу ООН. Такое мнение озвучил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани. Его слова 24 октября цитирует ТАСС.

«Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи», — заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что для решения украинского конфликта, а также других текущих в мире, нужно сохранять приверженность принципам «политической независимости всех государств». Еще, по словам Гутерриша, необходимо обращать внимание на верховенство права и территориальную целостность стран.