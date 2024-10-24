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Афиша Plus Кино В Петербурге завершили съемки сериала по «Тюремному дневнику» Марии Бутиной

В Петербурге завершили съемки сериала по «Тюремному дневнику» Марии Бутиной

1 497
13 комментариев

Кинокомпания «Триикс Медиа» 24 октября рассказала о завершении съемок сериала «Тюремный дневник» по одноименной книге Марии Бутиной. Съемочный период проекта, который создается в сотрудничестве с Институтом развития интернета, шел с июля 2024 года.

Режиссер сериала — Игорь Копылов («Небо», «Ржев», «Золотая бронза»), автор книги Мария Бутина стала продюсером проекта. Съемки проходили в Москве и в Петербурге, в том числе в знаменитых «Крестах». Создатели сериала неоднократно подчеркивали, что все его события основаны на реальных фактах.

«Кто такая Мария Бутина — до сих пор ломают голову во всем мире. Пришло время показать правду и как все было на самом деле», — комментировала сама Бутина запуск проекта.

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«Во время обучения Мария случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения, - говорится в синопсисе сериала. - Начав собственное расследование, она выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, Бутина не успевает покинуть США. Ее арестовывают. В тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию, Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью».

Главную героиню играет актриса Александринского театра Мария Лопатина. В кастинге на роли заключенных в американской тюрьме участвовали актеры из стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Интервью Марии Бутиной главному редактору «Фонтанки» Александру Горшкову читайте на нашем сайте.

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Комментарии
13
Джим Хокинс
1 час
Вот интересно. В фильме будет раскрыта роль бывшего сенатора Александра Торшина, у которого она долго работала помощником и который не стеснялся её подкла... подводить под влиятельных членов Конгресса?
Рострелли
2 часа
А жанр - то какой? Эротика 18+?
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