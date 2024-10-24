Медведев словами «bóbr kurwa» отреагировал на планы Польши выслать российского дипломата

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по-польски прокомментировал планы Варшавы выслать посла России.
22 октября МИД Польши решил закрыть российское Генконсульство в Познани. Его персонал вышлют из страны. Здание, где находилось дипведомство, перейдет в собственность Госказначейства Польши.
Медведев в своем посте напомнил о практике «быстрого правосудия» для дипломатов из вражеских стран и об убийстве посла Германской республики Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году.
В конце поста в соцсети он написал «bóbr kurwa».
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