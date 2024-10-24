Петербурженке вынесли приговор за чемодан с ювелиркой, который она утащила от ЖК «Твин Пикс»

Фрунзенский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Алены Плачковой. Женщину признали виновной в похищении чемодана с драгоценностями. Об этом 24 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что 14 июля прошлого года Плачкова, находясь у ЖК «Твин Пикс» на Бухарестской улице, забрала с газона чужой чемодан. В нем было много ценного: золотые серьги, кольца, колье, браслет с бриллиантами и другие дорогие украшения, а также одежда. Сумма ущерба составила 2 848 700 рублей. Похищенным Пачкова распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.