Утренний таран остановки на Московском проспекте попал на видео

Таран остановки общественного транспорта разбудил жителей Московского района ранним утром 24 октября. Под удар легкового автомобиля после ДТП попало дорожное ограждение. Кадры аварии оказались в распоряжении «Фонтанки».
Инцидент случился около 6 часов утра у дома 152 по Московскому проспекту, у пересечения с Рощинской улицей. По предварительным данным, никто не пострадал. Судя по видео, столкнулись две машины, одну развернуло и откинуло в ограждение у остановки. Несколько секций оказались полностью выбиты.
«На Московском проспекте, у КДЦ „Московский“, таран остановки», — написали очевидцы в «ДТП и ЧП».
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