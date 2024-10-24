Утренний таран остановки на Московском проспекте попал на видео

Инцидент случился около 6 часов утра у дома 152 по Московскому проспекту, у пересечения с Рощинской улицей. По предварительным данным, никто не пострадал. Судя по видео, столкнулись две машины, одну развернуло и откинуло в ограждение у остановки. Несколько секций оказались полностью выбиты.