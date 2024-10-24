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Происшествия Утренний таран остановки на Московском проспекте попал на видео

Утренний таран остановки на Московском проспекте попал на видео

8 487
13 комментариев

Таран остановки общественного транспорта разбудил жителей Московского района ранним утром 24 октября. Под удар легкового автомобиля после ДТП попало дорожное ограждение. Кадры аварии оказались в распоряжении «Фонтанки».

Инцидент случился около 6 часов утра у дома 152 по Московскому проспекту, у пересечения с Рощинской улицей. По предварительным данным, никто не пострадал. Судя по видео, столкнулись две машины, одну развернуло и откинуло в ограждение у остановки. Несколько секций оказались полностью выбиты.

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«На Московском проспекте, у КДЦ „Московский“, таран остановки», — написали очевидцы в «ДТП и ЧП».

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Комментарии
13
chip1
1 час
надо же, в 6 утра, на пустой улице, встретились.
Леошид Турист
1 час
Белый виноват
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