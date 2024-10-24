Александр Кашпурин проведет слушателей по лабиринтам красоты

Восходящая звезда академической сцены, пианист и дирижер, лауреат международных конкурсов, а также, к своим 27 годам, преподаватель петербургской Консерватории — Александр Кашпурин 26 октября даст сольный концерт в Малом зале Филармонии. Свою программу он назвал «Лабиринты красоты».
Имя программе дала фраза известного петербургского композитора и драматурга нового поколения Настасьи Хрущевой, чья музыка сопровождает спектакли Андрея Могучего и Виктора Рыжакова в БДТ, постановки Александринского театра и Театра ТРУ. Как «лабиринты красоты» она описала свое уже знаменитое произведение «Русские тупики», которое прозвучит в программе концерта Александра Кашпурина. «Некий код русского человека», «своеобразный русский сувенир для людей всего мира» — говорит пианист об этом сочинении.
В программе концерта, по словам Кашпурина, ««Русские тупики» перемежаются с невероятно красивыми миниатюрами русских композиторов разных эпох, создавая сюжет о борьбе добра и зла, об ангельском и демоническом, о выборе, о том, что влечёт и что этот выбор порождает».
Публика услышит сочинения Глинки, Чайковского, Лядова, Прокофьева, Гольца, Скрябина, Метнера, Сильвестрова, Капустина и Панахова.
«Человек несёт в себе множество тайн, и, погружаясь в самого себя, он начинает эти тайны открывать, как бы блуждая в лабиринтах красоты», — рассказывает пианист о программе своего концерта.
Начало в 15:00. 6+