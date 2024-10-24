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Происшествия В Ленобласти избили и изнасиловали пенсионерку. Задержан друг сына

В Ленобласти избили и изнасиловали пенсионерку. Задержан друг сына

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2 комментария

Жительница Тихвинского района Ленобласти подверглась надругательству в собственной квартире. Она открыла двери знакомому, который уже сидел за секс без согласия, который прикрыл убийством. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 октября.

Полицию в пятиэтажку в Тихвине накануне около пяти часов вечера вызвала женщина, сообщившая о насилии, жертвой которого стала 68-летняя местная жительница. Она увидела пенсионерку в синяках и на грани потери сознания.

Приехавшим полицейским пострадавшая рассказала, что в девять вечера 22 октября впустила в квартиру друга покойного сына. 42-летний житель деревни Потанино набросился на неё с кулаками и принудил к сексу.

Оперативники уголовного розыска через несколько часов задержали мужчину в Шведском проезде в Тихвине, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В отношении него возбуждено дело об изнасиловании.

По информации «Фонтанки», обстановка изоляторов подозреваемому хорошо знакома. В 2004 году он получил 17 лет лишения свободы. В анамнезе изнасилование и убийство с особой жестокостью, совершённое с целью скрыть другое преступление, равно сопряжённое с сексуальным насилием.

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Комментарии
2
Слава России!
24 минуты
нелюдь должен пожизненное с первого раза выхватить
DEMOMON
12 минут
Видимо уже не прижился здесь. Решил обратно махнуть.
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