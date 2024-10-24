Пенсионерка госпитализирована после встречи с электросамокатчиком на севере Петербурга

Жительница Приморского района попала в отделение травматологии после встречи с юношей на самокате. Подросток наехал на пенсионерку на пешеходном переходе.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, инцидент произошел накануне вечером на улице Шаврова, недалеко от дома пострадавшей. Несовершеннолетний не спешился на «зебре» с электросамоката и сбил 74-летнюю петербурженку. Та получила перелом лучевой кости правой руки со смещением отломков.

В состоянии средней степени тяжести женщина была госпитализирована.