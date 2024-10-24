Физик расскажет о науке и фантастике в «Задаче трех тел»

Лекция пройдет в Маяковке, и даже в этой крупнейшей библиотеке трудно взять на дом роман «Задача трех тел» китайского фантаста Лю Цысиня: книга постоянно у кого-то на руках. А вот обсудить, «Как физика встречается с фантастикой в „Задаче трёх тел“» (так называется лекция), могут все желающие 29 октября. Бесплатно. 16+

Источник: кадр из сериала «Задача трех тел»







Для читателей романа зачин «Задачи трех тел» примерно такой: ученая устанавливает контакт с инопланетной цивилизацией, обитающей на планете Трисолярис, находящейся в системе с тремя солнцами. Из-за сложной гравитации на этой планете жизнь подвергается постоянным катаклизмам.

Не в романе, а в физике условие задачи трех тел (как одной из задач небесной механики) формулируется как-то так: есть три тела, обладающие такими-то массами, расположенные так-то и движущиеся с такими-то начальными скоростями под действием взаимного гравитационного притяжения. Надо определить, как будут со временем изменяться позиции этих трех тел и их скорости.

Станислав Батурин, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Нового физтеха ИТМО, предлагает проанализировать, как китайский фантаст «использует реальные физические законы для создания захватывающего сюжета, переплетая их с абсолютным вымыслом». Какие описанные в фантастическом романе эпизоды абсолютно реалистичны? Какие математические модели использовал автор? И как в реальности гравитация и другие фундаментальные силы влияют на поведение объектов в космосе?