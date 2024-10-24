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Происшествия Окровавленного мужчину достали из заблокированного лифта в Светогорске

Окровавленного мужчину достали из заблокированного лифта в Светогорске

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7 комментариев

Житель Светогорска получил ножевое ранение при странных обстоятельствах. Полиция Выборгского района пытается разобраться в этой запутанной истории. Подробности 24 октября сообщает 47news.

Накануне ночью в службу 112 позвонила жительница девятиэтажки на Лесной улице в Светогорске. Женщина сообщила, что в лифте их дома уже полчаса кричит мужчина, который якобы застрял внутри. На помощь пришел лифтер, который открыл двери. Внутри кабины оказался окровавленный человек, раненный в шею. Рядом валялась рукоятка ножа, а лезвие позднее нашли в шахте.

Потерпевший не смог объяснить, что с ним произошло. С колото-резаной раной и кровопотерей его поместили в реанимацию. Мужчина живет неподалеку от места происшествия. В 2024 году он привлекался к административной ответственности за потребление наркотиков, незаконный оборот запрещенных веществ и неисполнение родительских обязанностей.

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Комментарии
7
pioneer
1 час
Пытался вырезать из себя чужого?
aprahka
50 минут
Он попытался вырезать из себя только плохое.И оставить в себе доброе,вечное.Но руки тряслись и ничего не получилось..
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