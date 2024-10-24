Суд вновь рассмотрит иск Влади о запрете Светлане Лободе петь песню «К черту любовь»

Дело по иску композитора Олега Влади к певице Светлане Лободе о запрете исполнять трек «К черту любовь» будет рассмотрено снова. К такому выводу пришла судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции и отменила принятые ранее судебные решения, сообщает пресс-служба суда в четверг, 24 октября.

Суд первой инстанции не удовлетворил иск Влади, а апелляционный суд не отменил решение первого. После композитор подал кассационную жалобу. На заседании Первого кассационного суда по делу авторских прав на песню «К черту любовь» присутствовала как сторона певицы, так и композитор Влади.

Композитор и автор песни обратился в суд с просьбой признать незаключенным договор о передаче (отчуждении) исключительных имущественных авторских и смежных прав на песню и запретить Лободе ее петь. Как автору трека Влади показалось недопустимым то, что Лобода перечисляет деньги от своей профессиональной деятельности на поддержку ВСУ Украины.

В июле этого года Влади выиграл иск к ООО «Иви.ру». Он требовал от онлайн-кинотеатра удалить запись концерта Светланы Лободы, в которой звучала песня «К черту любовь». А годом ранее Арбитражный суд Московской области обязал Okko.tv удалить запись концерта украинской певицы, где звучала та же песня. Все также по иску Влади.