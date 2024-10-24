В Ленобласти мать заподозрили в истязании 10-летней дочери. Делом заинтересовался Бастрыкин

Следственный комитет Ленобласти изучает подход к воспитанию ребёнка, который избрала жительница Тосненского района. Её десятилетнюю дочь увезли в больницу после звонка соседки, но избиение могло быть не первым.

Уголовное дело об истязании накануне возбуждено в отношении 30-летней жительницы посёлка Ульяновка, стало известно «Фонтанке» 24 октября. Старт ему дал звонок женщины. Вечером вторника она рассказала полиции о пьяной соседке, которая колотит дочь.

Десятилетняя четвероклассница в итоге оказалась в больнице с ушибами груди, спины и ссадинами на лице. К матери нагрянули участковый и инспектор отдела по делам несовершеннолетних.

По версии следствия, женщина систематически била ребёнка с марта. Из отдела её отпустили с обязательством о явке.

Случившееся привлекло внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил следствию Ленобласти предоставить доклад о ходе расследования.