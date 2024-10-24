Опасная близость. Автосервис загорелся под боком у заправки на севере Петербурга

Клубы дыма заметили в опасной близости от автозаправки в Калининском районе Петербурга утром 24 октября. Горело рядом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарные работали на улице Руставели, 45/2. Это одноэтажное строение, расположенное менее чем в 50 метрах от АЗС. Внутри — шиномонтаж и автосервис.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в боксе. Огонь распространился на десять квадратных метров. Силами десяти пожарных его потушили в 10:38. На все работы потребовалось меньше получаса.

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в МЧС.