РИА Новости: сын экс-президента Украины Януковича получил гражданство РФ

Сын четвертого президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 октября.

По данным издания, 51-летний Александр Янукович занимается бизнесом, который зарегистрирован в Петербурге. Основной вид предпринимательской деятельности компании Януковича-младшего — управление финансово-промышленными группами.

Согласно данным СПАРК, на сегодняшний день в России зарегистрирован только один бизнесмен с ФИО сына бывшего президента Украины. Во владении Александра Януковича, предположительно, находится ООО «АРСЕНАЛ ИНВЕСТ», которое, как сообщалось ранее, занимается управлением финансово-промышленными группами. Компания зарегистрирована в 2014 году. За 2023 год доход компании составил 1,2 миллиона рублей, а чистая прибыль ушла в минус и упала до -1,5 миллиона рублей.