Полиция показала гнездо предполагаемых кибермошенников на улице Белы Куна

Молодых людей 19 и 20 лет из Иркутской области, а также их 19-летнюю подругу из Ивановской области подозревают в кибермошенничестве. Схема была рассчитана на непродвинутых абонентов, которые при смене симки забывали отвязать старый номер от мобильного банка. Одной из жертв стал 28-летний житель Челябинской области, у которого с карты умыкнули 100 тысяч рублей. По данному факту полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Установлено, что подозреваемые в даркнете купили базу бывших в употреблении телефонных номеров и методично проверяли их привязку к мобильным банкам. Злоумышленники взламывали личные кабинеты и либо похищали имеющиеся средства, либо оформляли кредиты. Похищенные деньги фигуранты обналичивали через покупки в интернет-магазинах или выводили через дроп-карты. Каждый из участников группы, по информации оперативников, регулярно менял симки в своем телефоне, чтобы не засветиться.

В квартире подозреваемых прошел обыск, в результате которого полиция изъяла три мобильных телефона и ноутбук. Фигуранты процессуально задержаны, устанавливаются дополнительные эпизоды.