Минобороны сообщает о сбитых беспилотниках, глава Севастополя — об уничтоженной ракете

За ночь 24 октября дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией: три над акваторией Черного моря и четыре над Курской областью, отчитывается Минобороны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале около половины второго сообщал о работе ПВО. По предварительным данным, военные уничтожили одну ракету над акваторией на значительном отдалении от берега.
«По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — отмечается в сообщении.