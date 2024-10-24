Минобороны сообщает о сбитых беспилотниках, глава Севастополя — об уничтоженной ракете

За ночь 24 октября дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией: три над акваторией Черного моря и четыре над Курской областью, отчитывается Минобороны.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале около половины второго сообщал о работе ПВО. По предварительным данным, военные уничтожили одну ракету над акваторией на значительном отдалении от берега.