От разработки ядра ОС Linux отстранили 11 сотрудников российских компаний

Из-за «различных требований комплаенса» Linux отстранил от разработки ядра операционной системы 11 человек, связанных с Россией. Среди них сотрудники SberDevices, «Открытой мобильной платформы», МГУ, NetUp и Metrotek.

На это 23 октября обратили внимание эксперты проекта OpenNET. Решение принял Грег Кроа-Хартман, один из руководителей компании. Конкретные причины не названы, Кроа-Хартман ограничился формулировкой «из-за различных требований комплаенса». Он добавил, что разработчики «смогут вернуться в будущем, если будет предоставлена достаточная документация».

Все отстраненные, пишет «Коммерсантъ», имели статус мейнтейнеров, то есть ответственных лиц, оценивающих изменения в проекте с открытым исходным кодом.

Также известно, что правки были приняты в предварительную версию ядра Linux, выпущенную 20 октября.

Среди отстраненных разработчиков сотрудники SberDevices, «Открытой мобильной платформы» (ОС «Аврора»), МГУ, NetUp и Metrotek, а также Сергей Семин, который занимался разработкой программной среды для российского процессора «Байкал-Т1».