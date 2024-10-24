Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

зап.

 761мм 64%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Промышленный Петербург
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Мамы и чайлдфри
Рейтинги "Фонтанки"
Общество От разработки ядра ОС Linux отстранили 11 сотрудников российских компаний

От разработки ядра ОС Linux отстранили 11 сотрудников российских компаний

1 346
6 комментариев

Из-за «различных требований комплаенса» Linux отстранил от разработки ядра операционной системы 11 человек, связанных с Россией. Среди них сотрудники SberDevices, «Открытой мобильной платформы», МГУ, NetUp и Metrotek.

На это 23 октября обратили внимание эксперты проекта OpenNET. Решение принял Грег Кроа-Хартман, один из руководителей компании. Конкретные причины не названы, Кроа-Хартман ограничился формулировкой «из-за различных требований комплаенса». Он добавил, что разработчики «смогут вернуться в будущем, если будет предоставлена достаточная документация».

Все отстраненные, пишет «Коммерсантъ», имели статус мейнтейнеров, то есть ответственных лиц, оценивающих изменения в проекте с открытым исходным кодом.

Также известно, что правки были приняты в предварительную версию ядра Linux, выпущенную 20 октября.

Среди отстраненных разработчиков сотрудники SberDevices, «Открытой мобильной платформы» (ОС «Аврора»), МГУ, NetUp и Metrotek, а также Сергей Семин, который занимался разработкой программной среды для российского процессора «Байкал-Т1».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Linux ОС Разработчики Ядро Грег Кроа-Хартман Россия
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Игорь Протасов
1 час
Если подумать (что не свойственно большинству соотечественников), то беды миллионов людей проистекают из-за одного единственного человека.....
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Не нужон нам ихный линух. Мы свой VиндовZ напишем!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30