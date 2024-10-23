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Авто Финансы Спрос на гибриды и электромобили в СЗФО растет, на авто с дизельными двигателями — падает

Спрос на гибриды и электромобили в СЗФО растет, на авто с дизельными двигателями — падает

За 9 месяцев 2024 года спрос на автомобили с альтернативными двигателями — гибридными, газовыми и электрическими — вырос на Северо-Западе более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но их доля по-прежнему всего 5% в общем объеме продаж новых машин.

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По данным банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», реализация продажи автомобилей с бензиновыми двигателями за это время увеличилась на 60%, а дизельных — упала на треть. Всего в России за три квартала 2024 года продали 56,1 тыс. автомобилей с альтернативными двигателями — в прошлом году этот показатель составлял 22,1 тыс. единиц.

Преобладают на рынке, конечно, автомобили на бензиновом топливе. Из альтернативных же покупатели предпочитают гибриды — их было продано 4,9 тыс. против 1,7 тыс. машин годом ранее. Следом по популярности идут электромобили.

«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями — их доля близка к 89%, — прокомментировал начальник управления „Автокредитование“ ВТБ Алексей Бочарников. — Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них, как и на многие другие авто с пробегом, упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили — примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин. Однако уже с сентября мы отмечаем небольшое снижение продаж „электричек“. С учетом трендов на рынке, которые подстегивают рост цен и на авто с пробегом, ждать изменения динамики в этом сегменте не приходится».

Исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова говорит, что автолюбители предпочитают новые автомобили подержанным из-за наличия спецпрограмм по приобретению от производителей. При этом «гибриды» позволяют экономить топливо — на 25% по сравнению с бензиновыми аналогами. «Конечно, есть еще более экономичные „электрички“, но некоторых останавливает их долгая зарядка и инфраструктура, которая не всегда „под рукой“. Учитывая активное насыщение рынка новыми „гибридами“, спрос россиян на них может продолжить усиливаться, но многое будет зависеть от динамики цен, на которые влияет утильсбор», — добавила Татьяна Акимова.

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