Автобус и доставщик пободались на Московском проспекте, а другим пришлось подождать

На пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы столкнулись рейсовый автобус № 226 и микроавтобус службы доставки, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, первый приехал второму в правый бок.

Как рассказали «Фонтанке» в компании «Домтрансавто», которая обслуживает маршрут № 226, водитель доставки перестраивался и заехал под автобус. В аварии никто не пострадал.

А вот движение по Бассейной улице, со слов очевидца, оказалось полностью парализовано: участники ДТП перегородили полосы в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», скопился затор со стороны проспекта Юрия Гагарина.

Источник: Ядекс.Карты





