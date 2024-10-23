Впереди каникулы! Ищем лучшие развлечения и занятия для детей

Предложить своего номинанта на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в этой и еще семи номинациях можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии, авторизоваться и напечатать своими руками название детского центра, который вам нравится больше всего.
Для чего нужна премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Чтобы назвать компании, которым доверяют и которыми гордятся жители Петербурга и Ленобласти. В этом году мы вручим награды уже в шестой раз!
Претендовать на премию в номинации «Детский центр» может любая компания, которая помогает родителям делать жизнь их детей более простой и интересной. Например, это могут быть различные кружки, секции и студии, развлекательные и спортивные учреждения, большие и не очень, для младенцев, детсадовцев или школьников — выбор широк. Чем больше раз детский центр назовут, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых детских центров и предложим читателям проголосовать за самый лучший из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.
Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. В этом году мы предлагаем выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!