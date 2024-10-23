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Общество Под Выборгом обнаружили крупную свалку отходов. Там же — набитые сырой рыбой пакеты

Под Выборгом обнаружили крупную свалку отходов. Там же — набитые сырой рыбой пакеты

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13 комментариев

В Выборгском районе Ленинградской области выявили крупную свалку биологических отходов. Мусорное образование состоит из забитых сырой рыбой пакетов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора 23 октября.

Так, несанкционированную свалку специалисты обнаружили на участке сельскохозяйственного назначения в Каменногорском городском поселении, который принадлежит юридическому лицу.

«На площади 180 квадратных метров организована площадка (отсыпанная песком), на которой размещены полиэтиленовые пакеты, наполненные трупами рыб. Вблизи <…> присутствует едкий запах, а также зафиксированы разливы жидкости из указанных полиэтиленовых пакетов», — говорится в сообщении.

В результате собственнику участка объявлено предостережение с требованием ликвидировать свалку. При этом утилизацию отходов необходимо провести в соответствии с ветеринарным законодательством РФ.

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Комментарии
13
FalconNitro3
2 часа
Сгноить проще наверное, чем снизить стоимость и быстро раскидать. Можно было и на переработку-комбикорм пустить, но нет...
281993927
2 часа
Бизнес по русски выкинем но цену не сбавим...
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