Прокуратура обнаружила незаконную парковку и самострой на 350 «квадратах» на Митрофаньевском кладбище

Прокуратура обнаружила незаконно построенную парковку и здание на Митрофаньевском кладбище Петербурга. Организации, которая захватила часть территории объекта культурного наследия регионального значения, вынесли представление и потребовали немедленно снести самострой со стоянкой для машин, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в среду, 23 октября.

Стоянка со шлагбаумом на землях кладбища заняла 200 квадратных метров, площадь постройки превысила 350 «квадратов».

«В настоящее время по поручению прокуратуры района комитетом по контролю за имуществом принимаются меры к демонтажу самостроя и освобождению земельного участка от самовольной постройки», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как стало известно «Фонтанке», организацией, захватившей государственные земли, оказалось ООО «ДЦ „Троицкий“». По данным СПАРК, компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, торговлей продуктами, а также организацией питания. Гендиректор и совладелец «ДЦ „Троицкий“» — Игорь Эпштейн. Остальные учредители организации — бизнесмены с такой же фамилией и отчеством. Юридический адрес компании находится в пешей доступности от входа на кладбище. Доход организации за 2023 год составил 72 миллиона рублей, чистая прибыль — 34,5 миллиона рублей.

На Митрофаньевском кладбище в Московском районе находится порядка 400 тысяч захоронений православных и лютеран. С 1994 года на кладбище никого не хоронят.