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Власть В Петербурге осудили мужчину, написавшего «плохие слова» про президента в день выборов

В Петербурге осудили мужчину, написавшего «плохие слова» про президента в день выборов

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22 комментария

В Петербурге огласили приговор Виталию Игнатову, который 17 марта, в день проведения выборов главы государства, написал на фасаде здания маркером надпись, «содержащую плохие слова про президента РФ». Мировой судья судебного участка № 19 признал его виновным в вандализме по политической ненависти, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что инцидент произошел в последний из трех дней голосования, около 9:50 на проспекте Авиаконструкторов, 29. Суд установил, что своим поступком мужчина нарушил нормы общественной нравственности и этики, а также желал наступления общественно опасных последствий. Кроме того, в решении говорится, что петербуржец обезобразил и осквернил внешний вид здания.

Игнатов вину признал, в содеянном раскаялся. Суд ограничил его свободу на год, запретив уходить из места постоянного проживания после 10 вечера, не посещать места массового скопления людей, не выезжать за пределы Петербурга.

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Комментарии
22
-4*
2 часа
3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года император Александр II подписал Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».
Local
27 минут
Модератор,почему удаляете комментарии,не нарушающие ваших правил? Чем не устраивает,например, мой коммент о реакции Александра III,когда в кабаке пьяный заявил,что он плевать хотел на царя?
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