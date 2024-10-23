В Петербурге осудили мужчину, написавшего «плохие слова» про президента в день выборов

В Петербурге огласили приговор Виталию Игнатову, который 17 марта, в день проведения выборов главы государства, написал на фасаде здания маркером надпись, «содержащую плохие слова про президента РФ». Мировой судья судебного участка № 19 признал его виновным в вандализме по политической ненависти, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что инцидент произошел в последний из трех дней голосования, около 9:50 на проспекте Авиаконструкторов, 29. Суд установил, что своим поступком мужчина нарушил нормы общественной нравственности и этики, а также желал наступления общественно опасных последствий. Кроме того, в решении говорится, что петербуржец обезобразил и осквернил внешний вид здания.

Игнатов вину признал, в содеянном раскаялся. Суд ограничил его свободу на год, запретив уходить из места постоянного проживания после 10 вечера, не посещать места массового скопления людей, не выезжать за пределы Петербурга.