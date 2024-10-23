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Общество Студентов академий госслужбы и городской среды задержали за кражу на миллион в Петербурге. Их похождения попали на видео

Студентов академий госслужбы и городской среды задержали за кражу на миллион в Петербурге. Их похождения попали на видео

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8 комментариев

Двое студентов угодили под следствие, приобщившись к мотокроссу в Петербурге. Тест-драйв устроили чужим мотоциклам.

О задержании подозреваемых в особо крупной краже 23 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их нашли вместе с парой KTM 450 SX-F, пропавших с парковки на Туристской улице на прошлой неделе.

Владелец кроссовых мотоциклов оценил ущерб в 1 миллион 150 тысяч рублей и рассказал, что последний раз свой транспорт видел утром 17 октября. Следующим вечером парковочное место пустовало.

Камера наблюдения зафиксировала, что мотоциклы забрали двое молодых людей, скрывавших лица. По информации «Фонтанки», объясняться с полицией пришлось 18-летнему второкурснику Российской академии народного хозяйства и государственной службы и его ровеснику, который учится в Академии управления городской средой. Оба в изоляторе временного содержания.

«Похищенное изъято, передано собственнику», — уточнили в полиции.

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Комментарии
8
Дядя Бо
3 часа
Производственная практика.
-4*
2 часа
С молоду привыкают ....
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