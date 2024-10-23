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Происшествия Полиция показала анархиста, устроившего вооруженный дебош в автобусе на улице Черкасова

Полиция показала анархиста, устроившего вооруженный дебош в автобусе на улице Черкасова

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Кадры из автобуса, в котором накануне утром пассажир стрелял из пистолета и бил стекла, опубликовала 23 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по этому видео из салона общественного транспорта, конфликт действительно начался на ровном месте.

В объектив попал 22-летний Паша, со школьной скамьи причисляющий себя к панк-культуре. На правой руке у него набит главный анархистский символ. В присутствии полицейских Павел сразу превратился в законопослушного гражданина. Свой пневматический пистолет он отдал сотрудникам.

Ранее сообщалось, что пассажир покинул автобус через окно. Но, судя по опубликованным кадрам, это не так — вышел через дверь. В отношении петербуржца возбуждено дело о хулиганстве.

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