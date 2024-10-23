Любительница тихой охоты с опытом отравилась собранными в Репино грибами. Они на фото

Любительница тихой охоты попала в больницу после ужина собранными грибами в Курортном районе Петербурга. Пенсионерку экстренно доставили в НИИ имени Джанелидзе. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

Как рассказал нашему изданию сын 75-летней женщины, она давно собирает грибы, но в этот раз поход в лес обернулся отравлением. «21 октября собирала в Репино. Видимо, грибы были нехорошие, а на следующий день она отравилась. Я их видел только по фото — грибы как грибы. Поганок там не было, но я не все грибы знаю», — указал мужчина.

С его слов, попробовать приготовленные дары леса кроме пенсионерки никто не успел.

По предварительным данным, состояние пострадавшей медики оценили как средней степени тяжести, ее поместили в отделение токсикологии.

В группе «Определение грибов СПБ» ответили, что «ничего откровенно ядовитого» на опубликованной фотографии с грибами нет. При этом у специалистов возникли вопросы к их приготовлению.