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Общество В Петербурге опера лишили звания и отправили в колонию на 8,5 года за взятку в 20 миллионов рублей

В Петербурге опера лишили звания и отправили в колонию на 8,5 года за взятку в 20 миллионов рублей

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8 комментариев

Выборгский районный суд Петербурга приговорил бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам УТ МВД России по Северо-Западу Илью Афанасьева к 8,5 года колонии строгого режима и лишил звания подполковника. Его признали виновным в попытке получения взятки в размере 20 миллионов рублей, сообщает в среду, 23 октября, Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в 2022 году полицейский через посредника пытался получить взятку от начальника Центральной дирекции по тепловодоснабжению (ЦДТВ) — филиала ОАО «РЖД». За 20 миллионов рублей подполковник МВД должен был замять дело руководителя ЦДТВ и его родственника. 

Передача денег происходила по сложной схеме. Сначала одно из должностных лиц нашло посредника в «Сапсане». Им оказался Иван Франгопуло, которого в прошлом году отправили на 3,5 года в колонию строгого режима по другому делу. В июле 2022 года Франгопуло сообщил главе ЦДТВ сумму взятки, а в августе пришел в квартиру последнего, чтобы получить эти деньги для дальнейшей передачи старшему оперуполномоченному Афанасьеву, после чего участники коррупционной схемы были задержаны. 

«Афанасьев вину не признал», — сообщает пресс-служба судов.

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Комментарии
8
alexadmin
1 час
Теперь я понял для чего в сапсане билеты по 30 тысяч продают.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А остальные что? "Работают", как и раньше?
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