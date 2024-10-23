Пять сотрудников центра судебной экспертизы при Минюсте арестованы по делу о хищении более 45 млн рублей. В их домах прошли обыски

Пять сотрудников ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова» арестованы по делу о хищении 45 млн рублей, сообщает пресс-центр МВД России 23 октября.

По версии следствия, должностные лица центра, находящегося при Министерстве юстиции РФ, заключили поддельные договоры со связанными общими интересами компаниями. Представители этих организаций должны были провести ряд исследований для судебных экспертиз по определению стоимости объектов недвижимости. Однако условия договора не были выполнены, а документы подписаны.

По факту случившегося возбуждено дело о мошенничестве группой лиц. В домах и офисах фигурантов провели одиннадцать обысков.

Центр судебной экспертизы занимается проведением «объективных, научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований», — сказано на сайте организации. Среди экспертиз и исследований, которые можно заказать в Центре, — землеустроительная, баллистическая, финансово-экономическая, лингвистическая, биологическая.