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Спорт Российскому бойцу грозит пожизненное отстранение за удар ногой в голову боксера

Российскому бойцу грозит пожизненное отстранение за удар ногой в голову боксера

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7 комментариев

Российскому бойцу ММА Идрису Абдурашидову грозит пожизненное отстранение от соревнований после того, как он ударил ногой соперника в своем первом боксерском бою.

Инцидент произошел в дебютном для него боксерском поединке 20 октября на Пхукете, где Абдурашидов встретился с иранским спортсменом Багером Фараджи, пишет 23 октября Daily Mail.

Во время боя, когда Абдурашидов оказался под атакой, он рефлекторно ударил ногой соперника по голове, отправив его в нокаут.

«Ну что ж, дебют в профессиональном боксе состоялся. И сразу пожизненная дисквалификация. Удар ногой был автоматическим», — прокомментировал Абдурашидов у себя в соцсетях.

Кроме того, Абдурашидов опубликовал фото с Фараджи, где оба пожали друг другу руки. По словам дисквалифицированного бойца, у соперника не осталось на него обид.

На сегодняшний день у 21-летнего Абдурашидова четыре победы в ММА при отсутствии поражений.

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Комментарии
7
alexadmin
2 часа
Хорошо, что он стрельбой до того не занимался...
iigaza
2 часа
Я не нарочно, ведь я машинально ...(с)Золотой теленок
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