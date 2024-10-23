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Происшествия Ночью в Красном Селе неизвестные сожгли релейные шкафы на железной дороге

Ночью в Красном Селе неизвестные сожгли релейные шкафы на железной дороге

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10 комментариев

В Красном Селе вновь заявили о диверсии на инфраструктуре Октябрьской железной дороги. Как сообщает 23 октября местный телеграм-канал «Транспортный коллапс», релейные шкафы подожгли рядом с платформой Скачки.

«Шкафы полностью уничтожены. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» рассказали, что возгорание шкафов на перегоне Красное Село — Горелово было зафиксировано в 02:19. По предварительной информации, оборудование вспыхнуло в результате поджога.

На движение поездов инцидент не повлиял. На место вызваны ремонтные бригады.

«Напоминаем об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения», — добавили в пресс-службе ОЖД. О подозрительных лицах на объектах железнодорожного транспорта очевидцев просят сообщать в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.

Это не первый случай поджога релейных шкафов в Красном Селе. 19-летний Вячеслав Зайцев получил 8 лет лишения свободы за поджог оборудования в Горелово. Ущерб составил чуть больше тысячи рублей, обгорела только краска снаружи шкафа.

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Комментарии
10
sysh
3 часа
На движение поездов инцидент не повлиял Может тогда их вообще убрать,раз они ни на что не влияют.Да и слабые умы,чтоб не провоцировать.
14314447
2 часа
Объявить премию за поимку диверсантов и изловить.
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