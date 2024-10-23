Матери 7-месячного младенца, умершего после кормления хлебом и борщом, вынесен приговор

В Амурской области один из районных судов вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего после кормления борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком. В тюрьму ее отправлять не стали. Об этом сообщает 23 октября объединённая пресс-служба судов Амурской области.

Женщина, по данным суда, плохо ухаживала за своим младенцем, и у него развился острый гастроэнтерит.

«Это заболевание возникает из-за количественного и качественного недокорма. Например, если смесь для искусственного вскармливания не соответствует возрасту ребенка или если прикорм вводится неправильно, а также при несбалансированном и некачественном питании», — отмечают в пресс-службе.

За медпомощью мать вовремя не обратилась. Более того, она накормила малыша борщом, сваренным на бульоне из свинины, и хлебом, а пить давала пакетированный сок, и это усугубило течение болезни. Отметим, что в этом возрасте младенцам только начинают вводить прикорм в виде легко перевариваемых пюре.