Матери 7-месячного младенца, умершего после кормления хлебом и борщом, вынесен приговор

В Амурской области один из районных судов вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего после кормления борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком. В тюрьму ее отправлять не стали. Об этом сообщает 23 октября объединённая пресс-служба судов Амурской области.
Женщина, по данным суда, плохо ухаживала за своим младенцем, и у него развился острый гастроэнтерит.
«Это заболевание возникает из-за количественного и качественного недокорма. Например, если смесь для искусственного вскармливания не соответствует возрасту ребенка или если прикорм вводится неправильно, а также при несбалансированном и некачественном питании», — отмечают в пресс-службе.
Среди причин гастроэнтерита также несоблюдение режима дня, пренебрежение гигиеническими процедурами, антисанитарные условия, присутствие посторонних, недостаток внимания к ребенку, негативное эмоциональное воздействие.
За медпомощью мать вовремя не обратилась. Более того, она накормила малыша борщом, сваренным на бульоне из свинины, и хлебом, а пить давала пакетированный сок, и это усугубило течение болезни. Отметим, что в этом возрасте младенцам только начинают вводить прикорм в виде легко перевариваемых пюре.
Когда состояние сына сильно ухудшилось, мать не стала вызывать на дом скорую помощь, а сама понесла ребенка к педиатру в поликлинику. В результате медпомощь была оказана ребёнку несвоевременно. Его успели госпитализировать, но в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы он скончался. Женщина признала вину и раскаялась.
«Серышевский районный суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа», — говорится в сообщении.