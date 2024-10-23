РИА: в Москве суд выселил человека из квартиры после иска Собчак

Ксения Собчак в Москве судилась с мужчиной по фамилии Соколов, сообщает 23 октября РИА Новости. По данным агентства, Пресненский суд столицы удовлетворил её иск к Соколову и лишил его права пользования квартирой.

«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — рассказали в пресс-службе суда.

Подробности дела и исковых требований в суде прояснять не стали.