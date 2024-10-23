Вкусно, но «дороговастенько». Как награждали победителей премии Lemon Guide

Источник: «Фонтанка.ру»







Кому доверяют самые взыскательные клиенты, куда ходят завтракать сами рестораторы и где питаться «дороговастенько» даже по меркам крупных предпринимателей — все это выяснилось во время церемония вручения ресторанной премии Lemon Guide 2024.

В атриуме отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo собралось более 150 владельцев ресторанов, управляющих, шеф-поваров и крупных предпринимателей Северной столицы, выступивших в роли гастрономических экспертов.

Премия Lemon Guide присуждается уже в третий раз. В этом году организатором выступила «Фонтанка», а генеральным партнером премии стал Банк «Санкт-Петербург».

«К сожалению, до Петербурга так и не дошел гид Michelin, но с нами остался Lemon Guide», — отметил главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, открывая церемонию. Генеральный директор «Фонтанки» Дмитрий Витковский выразил уверенность, что петербургский ресторанный бизнес уже «самый крутой в стране». «Но будет лучше, лучше и лучше», — заявил он. «Вы делаете этот город вкусным. О вас слагают легенды», — сказала о победителях руководитель дирекции Private Banking Банка «Санкт-Петербург» Полина Валеева.

А судьи кто?

Источник: «Фонтанка.ру»







«Конечно же, еда — это абсолютная вкусовщина. Но кто хорошо разбирается в еде? Тот, кто много всего видел и много всего пробовал, тот, кто ездил по миру и у кого есть какие-то средства, чтобы оплатить счет в ресторане», — рассказал в приветственном слове основатель и продюсер премии Lemon Guide Дмитрий Грозный.

Именно поэтому выбор лучших заведений решили доверить не профессиональным критикам, блогерам и фуди, а ценителям из числа деловой элиты — крупным предпринимателям, основателям и владельцам девелоперских и строительных компаний, банков, промышленных предприятий, сетей магазинов, ресторанов, гостиниц, торговых центров, художественных галерей и даже медицинских центров.

«Когда мы спрашивали, кому вы доверяете, все говорили „я доверяю оценкам друзей“. Так вот мы и сделали гид для друзей, для того, чтобы из 11 тысяч заведений Петербурга можно было выбрать 33 лучших на все случаи жизни. И для того, чтобы эти заведения было проще заметить, мы раздаем сегодня тарелки с лимонами», — отметил Дмитрий Грозный.

В опросе приняли участие около сотни бизнесменов, чье состояние перевалило за миллиард или вплотную приблизилось к нему. Каждый из них мог назвать свой личный топ-5 заведений общепита. В итоге всего эксперты Lemon Guide упомянули 199 ресторанов, кафе, бистро и баров. Путем подсчета голосов были выбраны 33 лучших заведения, а еще четыре были отмечены призами в специальных номинациях.

Несмотря на высокий статус жюри, список Lemon Guide можно смело назвать народным рейтингом. Так, один из экспертов во время церемонии награждения честно назвал себя сложным клиентом, которому тяжело угодить. Другой сообщил, что, наоборот, готов «спокойно есть сосиски с пюре». Кто-то придерживается консервативных взглядов на гастрономию, кто-то следит за последними модными веяниями. Такое разнообразие вкусов отражали и наряды, которые гости выбрали для церемонии. Кто-то пришел в вечернем платье, кто-то в кимоно, кто-то во фраке с галстуком-бабочкой, а кто-то предпочел casual бадлон.

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Любовь к трем лимонам

Бронзовым призером Lemon Guide был назван ресторан «Сад». Его завсегдатаи отметили гречневую кашу с песто и авокадо, вафельные трубочки со сгущёнкой и омлет с крабом. «Неизменно радует своей уютной атмосферой, в которой каждый гость чувствует себя как дома», — передал мнение своей дочери генеральный директор корпорации «Мегалит» Александр Брега, вручивший награду. Сам он пожелал «Саду» решить проблему с парковкой, чтобы в следующем году оказаться на первом месте.

«Очень приятно находиться среди номинантов в премиях, где журят рестораторы или гастро-фуди и так далее. Но насколько приятно быть номинантами, а еще и победителями, среди такой потрясающей аудитории», — сказала в ответном слове представитель ресторана.

«Серебро» взял ресторан Probka. Эксперты, отметившие это заведение, похвалили его за «качественную еду, не залитую соусами, где чувствуется натуральный вкус продуктов», и рекомендовали попробовать пасту с крабами, ризотто с щечками теленка и спеццатино (рагу из телятины с артишоками), салат с цитрусами и крабом, пиццу с трюфелем. Впрочем, один из участников посетовал на кислый кофе, который с недавних пор стало подавать заведение. «Это просто лучший кофе, кому-то кислый, кому-то вкусный», — ответил критику Александр Батушанский, генеральный управляющий ресторанов Арама Мнацаканова, получая награду из рук совладельца «Цеха 85», сети «585» и Feliksov Diamonds Алексея Феликсова.

Первое же место занял ресторан Il Lago dei Cigni — бессменный лидер Lemon Guide, который берет «золотую» награду в третий раз подряд. Проголосовавшие за него предприниматели особенно хвалили карпаччо с цветной капустой, салат нисуаз, филе из морского языка, а также отмечали красоту расположения, интерьер, «фантастический сервис» и удобную парковку. Впрочем, даже по меркам состоятельной публики, питаться в этом заведении «дороговастенько».

«Наш труд непростой. Все гости у нас привередливые, но мы стараемся», — отметила Галина Белоусова, руководитель ресторанных проектов Bronka Restaurant Group, в которую входит Il Lago. Шеф-повар Дмитрий Трушкин согласился с определением «дороговастенько», но подчеркнул, что ресторан старается соответствовать качеству продукта и неизменности вкуса. Золотую награду вручила директор дирекции Private Banking Банка «Санкт-Петербург» Полина Валеева.

Тройка лидеров получила тарелки с тремя лимонами.

Равные среди лучших

Источник: «Фонтанка.ру»







Тарелки с двумя лимонами получили рестораны, занявшие с 10 по 4 места в Lemon Guide.

Ресторан Futurist (10-е место), награду которому вручала член совета директоров компании «Максидом» Мария Евневич, по мнению экспертов, может удивить оригинальностью блюд и свежайшими продуктами. Также отмечалась уютная терраса и стильное оформление. «Самый топчик для тех, кто любит маленькие уютные гастрономические заведения», — охарактеризовал его один из участников опроса.

Для награждения Joli, занявшего 9 место, на сцену поднялась владелица сети «Британские пекарни» Анна Фаустова. Joli гости охарактеризовали как «немного шумный, но от этого не менее прекрасный» ресторан с «простой, но вкусной» кухней и хорошим выбором вина. Внутренний дворик заведения рекомендовали для летних завтраков, а в меню советовали попробовать местное гаспачо.

Награду Birch, расположившемуся на 8 месте, вручал генеральный директор компании «МегаМейд» Станислав Логунов. Эксперты охарактеризовали Birch как лучшее заведение Петербурга, хотя и «не на каждый день». Ресторан хвалили за сервис, креативность и изысканность блюд и стабильное качество. Отдельных комплиментов удостоился шеф заведения Арслан Бердиев.

Lou Lou — ресторан № 7 в рейтинге — удостоился похвалы со сцены от самого беспощадного эксперта Lemon Guide, управляющего партнера УК «Теорема» Игоря Водопьянова. «Приличная терраса, welcome-персонал. В целом я бы не сказал, что это пять звезд Мишлена, но по нашим болотным меркам это крепкий и хороший ресторан», — сказал он со сцены. Все поняли, что про «пять звезд» было сказано в шутку, потому что у Мишлена, максимум, всего три звезды, как и у Lemon Guide — 3 лимона.

Ресторан Vox, награду которому вручал основатель «Эго-Холдинга» Александр Кашин, завсегдатаи заведения назвали классическим и традиционным. В меню особого упоминания удостоилась телячья печень с жареным картофелем и луком, ризотто со спаржей и лангустинами и тыквенный суп с лангустинами и пармезаном.

Леонид Леврана, основатель компании Levrana, вручил тарелку с двумя лимонами Антону Скакодубу, управляющему партнеру группы Dreamteam, в которую входит ресторан Self Edge Japanese. Этот ресторан занял в рейтинге Lemon Guide 5 место. Эксперты отметили его как «хорошую альтернативу московским топовым японским ресторанам». Здесь можно попробовать «правильные суши» и найти хороший выбор приличного саке. Также заведение хвалили за атмосферу, свежайшие продукты и приятный сервис.

Ресторан Sea, Signora, занявший 4 место, награждала президент медицинского холдинга «МЕДИКА» Нина Ботерашвили. Завсегдатаи рекомендуют в Sea, Signora чечевичный суп с креветками, ежей с понзу, каре ягненка и средиземноморскую камбалу. Один из участников охарактеризовал заведение как «бистро повышенного уровня». «Если дорого, то и интерьер должен быть соответствующий», — пояснил он.

Тарелку с одним лимоном получили рестораны Fresa, Askaneli «Колокольная горка», Big Wine Freaks, KOI, «Строганов Стейк Хаус», Salone Pasta Bar, Grebeshki, Percorso, «Хочу Харчо», Recolte, Harvest, «Рыба на даче», La Maree, Chang, Ferma, Bourgeois Bohemians, AGA, Ognivo, Frantsuza Bistrot, «Блок», MAD Asian BBQ, Ginza (с 33 по 11 место соответственно).

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Специальные номинации

Награды в специальных номинациях вручали также эксперты премии: Георгий Рыков, генеральный директор компании «Бест. Коммерческая недвижимость», Елена Лашкова, генеральный директор ГК «Геоизол», Виктория Шамликашвили, инвестор Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo и Виталий Свидовский, совладелец сети ресторанов «Теремок».

Здесь победителями стали «Рыба на даче» (Лучший загородный ресторан), «Сад» (Любимый ресторан для завтрака), Xander (Лучший бар), «Шаляпин» (Лучший ресторан на доставку). Награду в номинации «Ресторатор-легенда» получил Игорь Мельцер, открывший ресторан-кабаре «Хали Гали» на рубеже нулевых.

Также специальными наградами — знаками «Золотой лимон» по традиции были отмечены несколько наиболее отличившихся экспертов премии: Игорь Водопьянов, Виталий Свидовский, Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой» и Андрей Кузьмин, генеральный директор «Марин Экспресс».

Что говорили участники и гости церемонии:

Источник: «Фонтанка.ру»







Игорь Мельцер, основатель кабаре «Хали Гали»:

«Я с большим уважением и с большим интересом смотрю, как развивается ресторанный бизнес, и стараюсь посещать новые места. И очень часто я бы аплодировал тем людям, которые делают такие интересные и прекрасные рестораны, которые появляются в нашем городе. Я хочу пожелать успехов тем, кто сегодня получил номинации, и задора тем, кто хотел получить номинации, но не получил, потому что в борьбе рождается новое качество».

Галина Белоусова, руководитель ресторанных проектов Bronka Restaurant Group:

«Я поддерживаю мнение, чтобы [ресторанам] поменьше выпендриваться и лучше, чтобы было вкусно. Потому что антураж сейчас уже вообще не имеет значения. Сейчас оставляют кирпичные стены, трубы на потолке. Но если вкусно, то это без разницы. Удивлять надо просто вкусной едой. Действительно, не заливать всё непонятными соусами, не изобретать то, чего никто не просит».

Алексей Феликсов, совладелец «Цеха 85» и сети «585»:

«По ощущениям, эта премия объективно базируется на результатах голосования, что дает особое доверие и уверенность в том, что это правда».

Вероника Перкаль-Проворная, генеральный директор MTL-Next:

«Премия помогает нам, обычным людям, знакомиться с новыми проектами в Петербурге».

Андрей Кузьмин, генеральный директор «Марин Экспресс»:

«Современным ресторанам я бы, конечно, посоветовал чуть-чуть меньше креативности и чуть-чуть меньше, может быть, концептов, а больше качества. Не выпендривайтесь».

Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»:

«Тут награждают такие [рестораны], которые бы я точно не награждал, но тем не менее это прекрасная церемония, и я надеюсь, что она будет подталкивать этих рестораторов поднимать свой уровень всё выше и выше».

Виталий Свидовский, совладелец сети ресторанов «Теремок»:

«Я работаю в этой отрасли и искренне люблю свои рестораны „Теремок“. Но раз в неделю я выделяю время для посещения нового интересного заведения. Почти всегда это не спонтанное, а тщательно продуманное решение: я анализирую рекомендации друзей и коллег, выбираю места на основе своего настроения, обязательно определяю, какую кухню хочу попробовать в этот раз. Мне всегда везет с выбором, ведь в Петербурге множество замечательных проектов, и их становится всё больше. Ресторанам, которые не попали в рейтинг, но хотят, я бы посоветовал продолжать развиваться и искренне любить свое дело. Главное для ресторатора — это счастливый гость, и работать нужно, прежде всего, ради этого»

Александр Брега, генеральный директор корпорации «Мегалит»:

«Очень люблю посещать наши питерские рестораны. Поездив по миру, могу сказать одно — это одни из самых лучших в мире ресторанов».

Леонид Гарбар, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, ресторатор:

«Самое главное [в ресторане], чтобы было стабильное подтверждение ожиданий. Когда ты приходишь и получаешь то, что ты хотел видеть. Многие соответствуют. И вообще-то здорово».

Тамара Иванова-Исаева, ресторанный критик:

«Моя экспертная оценка не совпала [c результатами Lemon Guide] вообще. Я поняла, что в Петербурге есть различные сообщества, социальные слои, и они не всегда пересекаются. Публика [у Lemon Guide] более консервативная, более возрастная, чьи вкусы формировались в момент открытия ресторанов Ginza. Безусловно, Ginza способствовала созданию высокого уровня [ресторанов] в городе. Но с тех пор образовалось очень много ресторанов с современными технологиями, с современным дизайном еды. И, конечно, публика, которая много ездит по заграницам, которая уже моложе, выбирает другие рестораны».

Виктория Шамликашвили, инвестор Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo:

«Я считаю, что наш город славен именно авторскими ресторанами, это то, куда я сама хожу часто. Но есть и то, что называется, беспроигрышные варианты, хотя не всегда адекватные по цене, на которые в том числе пал выбор экспертов. Самый главный результат [ресторанной премии], это то, что есть живой город, по-прежнему живой, вызывающий разные эмоции у разных людей, которые сюда приезжают в том числе и ради гастрономического опыта».